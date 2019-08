39. rocznica wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej i jubileusz 90. urodzin Anny Walentynowicz

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Anna Walentynowicz urodziła się 15 sierpnia 1929 roku na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej w rodzinie ukraińskich protestantów. W 1943 roku wraz z polskimi zarządcami majątku Pustomyty, w którym pracowała, przeniosła się w okolice Gdańska, gdzie znalazła zajęcie w gospodarstwie rolnym. Od listopada 1950 roku była zatrudniona w Stoczni Gdańskiej jako spawacz, a następnie suwnicowa. W czasie robotniczych protestów w grudniu 1970 roku czynnie wspierała strajkujących. W 1978 roku została jednym z założycieli Wolnych Związków Zawodowych. W związku ze swą działalnością stała się obiektem szykan ze strony Służby Bezpieczeństwa. Zatrzymywano ją na 48 godzin, rewidowano, grożono jej utratą zatrudnienia.



8 sierpnia 1980 roku, na kilka miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Decyzja dyrekcji Stoczni Gdańskiej doprowadziła do strajku, który rozpoczął się 14 sierpnia. Przywrócenie Anny Walentynowicz do pracy było jednym z postulatów protestujących. Strajk w Stoczni Gdańskiej przerodził się w ogólnokrajowy protest, który wkrótce doprowadził do powstania NSZZ „Solidarność” i do podpisania 31 sierpnia 1980 roku Porozumień Gdańskich.



Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku Annę Walentynowicz internowano. 9 marca 1983 roku przed sądem w Grudziądzu rozpoczął się jej proces. W akcie oskarżenia zarzucano jej planowanie strajku w grudniu 1981 roku. Została skazana na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.



4 grudnia 1983 roku trafiła do więzienia za udział w próbie wmurowania tablicy, która upamiętniała górników zabitych w KWK „Wujek”. Zakład karny opuściła w kwietniu następnego roku. Wkrótce potem sąd, ze względu na zły stan jej zdrowia, odroczył na czas nieokreślony jej proces, wytoczony w związku z oskarżeniem o organizowanie manifestacji ku czci poległych w grudniu 1981 roku górników.



3 maja 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył ją Orderem Orła Białego.



Zginęła w katastrofie prezydenckiego samolotu T-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, uczestnicząc w delegacji towarzyszącej prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.



Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy w marcu 2018 roku została odznaczona pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności. Uchwałą Sejmu RP rok 2019 został ustanowiony Rokiem Anny Walentynowicz.