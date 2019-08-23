А. Майоров: Профильный Комитет СФ активизирует работу по выработке мер, направленных на изъятие из оборота контрафактной минеральной воды

Source: Russia – Council of the Federation

На площадке Совета Федерации запланировано проведение заседания рабочей группы с участием всех заинтересованных представителей федеральных органов исполнительной власти.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию планирует обсудить исполнение федеральными органами исполнительной власти выработанных в июле текущего года рекомендаций, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды. Об этом сообщил Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Смотрите также

Ранее Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обратила внимание на то, что, по мнению экспертов, примерно 80 процентов минеральной воды на российском рынке является контрафактом. Она отметила, что ситуацию взял под контроль Совет Федерации.

Нужно активизировать обсуждение предложений от федеральных органов исполнительной власти с участием всех заинтересованных сторон

«Мы предлагали Правительству РФ рассмотреть возможность разработки «дорожной карты» по реализации мер, необходимых для устранения с рынка контрафакта. Определенные предложения от федеральных органов исполнительной власти уже поступают, но для формирования конкретных, реальных шагов, нужно активизировать их обсуждение с участием всех заинтересованных сторон», — сказал сенатор.

По словам Алексея Майорова на повестке дня — предложения о введении обязательной маркировки упакованной воды средствами идентификации, создании системы мониторинга качества минеральной воды, а также ряд других рекомендаций.

«Так, например, заслуживает внимания предложение Министерства РФ по делам Северного Кавказа по разработке и реализации комплекса мер по коммерческому учету добычи, розлива и реализации природной минеральной воды, обеспечивающих включение данного вида товара в Единую систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров и ее интеграцию с системой «Учет и баланс подземных вод». Пилотный проект апробирован на территории Кавказских минеральных вод», — сказал председатель Комитета СФ.

Он отметил, что указанная мера позволит бизнесу обеспечить контроль за каждой товарной единицей, повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, оптимизировать бизнес процессы и сократить транзакционные издержки, потребителю — получить гарантию подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля, а государству — получить инструмент для повышения собираемости налогов и борьбы с нелегальным оборотом товаров.

«На площадке Совета Федерации мы намерены выслушать мнения всех заинтересованных сторон, в том числе информацию о проведении комплексных проверок наличия контрафактной минеральной воды в розничной торговле», — отметил Алексей Майоров. Он подчеркнул, что по итогам заседания рабочей группы, с учётом мнений представителей федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного сообщества будут выработаны конкретные предложения по внедрению мер, направленных на изъятие из оборота контрафактной минеральной воды.

MIL OSI