В Иркутской области продолжена работа, направленная на принятие муниципальных правовых актов о налоговых послаблениях для пострадавших от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По предложению прокуратуры Иркутской области представительными органами местного самоуправления принимаются нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление гражданам и субъектам предпринимательства, пострадавшим от наводнения, льгот, освобождающих от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Решения о предоставлении налоговых льгот указанным категориям налогоплательщиков на налоговые периоды 2018 и 2019 г.г. приняты уже в 50 муниципальных образованиях, попавших в зону наводнения.

В целях компенсации недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области, принявших решения о налоговых послаблениях для пострадавших от наводнения, региональным законом предусмотрено предоставление органам местного самоуправления межбюджетных трансфертов в размере порядка 50 млн. рублей.

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