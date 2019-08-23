В Карелии осужден участник преступной группы, осуществивший незаконную банковскую деятельность

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Петрозаводский городской суд Республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в отношении участника преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что организованная преступная группа, в состав которой входил подсудимый, в период с января 2014 г. по ноябрь 2017 г. без регистрации и лицензии, используя реквизиты фиктивно созданных коммерческих организаций, осуществляла в г. Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Сообщники привлекали наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности.

Всего к указанной деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях злоумышленников.

Доход членов преступной группы от осуществления незаконных банковских операций составил около 308,8 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности члена преступной группы и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а с учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору окончательное наказание составило 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении трех его сообщников в настоящее время находятся на рассмотрении в том же суде.



С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI