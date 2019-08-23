В Нижегородской области за получение взятки чиновник департамента лесного хозяйства осужден к лишению свободы на срок более 7 лет

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тоншаевский районный суд Нижегородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего заместителя руководителя территориального органа департамента лесного хозяйства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя).

В суде установлено, что в марте 2018 года чиновник потребовал от предпринимателя вознаграждение в сумме 180 тыс. рублей за общее покровительство, которое заключалось в обещании не проводить проверки со стороны районного лесничества, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности в случае выявления нарушений.

Суд, согласившись с предложением государственного обвинителя, приговорил мужчину к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначены дополнительные наказания в виде штрафа в размере 1,8 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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