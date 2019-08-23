В Новгородской области благодаря прокуратуре восстановлены нарушенные жилищные права 6 несовершеннолетних при использовании их родителями средств материнского капитала

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Окуловского района Новгородской области провела проверку исполнения законодательства при использовании средств материнского капитала.

Согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В ходе проверки установлено, что в 2017 – 2018 годах 5 жительниц Окуловского района Новгородской области использовали материнский капитал, однако нотариально удостоверенные обязательства по выделению долей в приобретенных ими домах и оформлению их в собственность 6 несовершеннолетних детей не исполнили.

По данным фактам прокуратура Окуловского района Новгородской области направила в суд исковые заявления об обязании родителей совершить действия по регистрации права общей долевой собственности детей на жилые помещения.

Рассмотрев заявления суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

В настоящее время женщины выделили детям доли в праве собственности на жилые помещения.

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