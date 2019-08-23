Source: Russia – Council of the Federation

Делегация СФ примет участие в торжествах, посвященных 75-й годовщины освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ Галиной Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области по приглашению Президента Республики Молдовы посетит Кишинев и примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня освобождения Молдавии от немецко-фашистких захватчиков.

В программе визита – возложение цветов к «Вечному огню» и памятнику Солдату-освободителю, праздничный митинг в мемориальном комплексе в с. Шерпены, посвященный завершению Ясско-Кишиневской военной операции. Также запланированы встречи с Президентом Молдовы Игорем Додоном и Председателем Парламента Зинаидой Гречаный.

Праздничные мероприятия в Молдавии – пример признательности отцам и дедам, воинам, кто сумел выстоять и победить фашистских захватчиков

«Праздничные мероприятия в Молдавии – дань памяти героическим страницам нашей общей истории, яркий пример признательности отцам и дедам, воинам, кто сумел выстоять и победить фашистских захватчиков в кровопролитных боях на молдавской земле в августе 1944 года», – отметила Галина Карелова.

В состав делегации также войдет член комитета Совета Федерации по социальной политике, член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Молдова Виктор Абрамов. АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области

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