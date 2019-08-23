Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор приняла участие в педагогической конференции.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан посетила социальные учреждения г. Учалы и Учалинского района Республики.
Сенатор побывала в общеобразовательных школах и детских садах города, детском санатории. Парламентарий ознакомилась с обустройством территорий, провела встречи с коллективами учреждений, обсудила вопросы реализации национальных проектов.
Л. Гумерова посетила социальные учреждения в Учалинском районе Республики Башкортостан
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Л. Гумерова посетила социальные учреждения в Учалинском районе Республики Башкортостан
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Л. Гумерова посетила социальные учреждения в Учалинском районе Республики Башкортостан
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Л. Гумерова посетила социальные учреждения в Учалинском районе Республики Башкортостан
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Л. Гумерова посетила социальные учреждения в Учалинском районе Республики Башкортостан
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Л. Гумерова посетила социальные учреждения в Учалинском районе Республики Башкортостан
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Л. Гумерова посетила социальные учреждения в Учалинском районе Республики Башкортостан
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Лилия Гумерова также посетила дом культуры села Уральск. Для местного ансамбля народного танца «Иремель» сенатор передала музыкальную аппаратуру.
Парламентарий приняла участие в педагогической конференции, на которой работники системы образования Учалинского района подвели итоги прошедшего учебного года и определили приоритетные задачи на предстоящий.
В своем выступлении Лилия Гумерова обозначила ключевые задачи, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей, в том числе в Интернет-пространстве, совершенствования профориентационной работы, формирования активного родительского сообщества.
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Сенатор отметила положительный опыт по взаимодействию Учалинского горно-обогатительного комбината с Учалинским колледжем горной промышленности и предложила организовать аналогичную работу другим учебным заведениям и предприятиям.
«В Учалинском районе уделяется приоритетное внимание развитию сферы образования, что дает хорошие результаты. Об этом свидетельствуют результаты Единого государственного экзамена в текущем году, включение района в десятку лучших по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников и другие успехи. Строительство в городе Учалы полилингвальной, многопрофильной школы, запланированное в 2020 году, сильный педагогический состав, поддержка со стороны федеральных, региональных и местных властей открывают большие горизонты для наших школьников», — подчеркнула парламентарий.