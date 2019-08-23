Открытие Кубка мира по хоккею «Сириус 2019»

Source: President of Russia – Kremlin

Соревнования пройдут на ледовой арене «Шайба» в Сочи, участие примут восемь команд из России, Швеции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Финляндии, Канады, Соединённых Штатов Америки.

В церемонии открытия также приняли участие президент Международной федерации хоккея на льду, член исполкома Международного олимпийского комитета Рене Фазель, президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Глава государства произвёл символическое вбрасывание шайбы в первом матче турнира, в котором встретились команда «Локо» из Ярославля и сборная Альберты из одноименной канадской провинции. Матч закончился победой ярославских спортсменов.

Владимир Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев кратко побеседовали с членами команды, поздравили их с успешным выступлением.

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В.Путин: Дорогие друзья! Приветствую всех участников соревнований и зрителей!

Сегодня здесь, в Сочи мы открываем уже десятый по счету Кубок мира среди юниоров. Мы приветствуем всех наших гостей, благодарим их за то, что они приехали в Россию.

В России с особым интересом всегда относились и относятся к хоккею. Один из наших замечательных тренеров Анатолий Тарасов, столетие которого мы отмечали в прошлом году, говорил о спорте как о благородном соревновании – соревновании ловкости, скорости, интеллекта. Уверен, что и сегодня, и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все самые лучшие свои качества, покажут замечательную игру, порадуют своих болельщиков.

Поздравляю вас с началом соревнований и желаю вам успехов.

Р.Фазель (по-русски): Уважаемый господин Президент! Уважаемые господа! Дорогие друзья и подруги!

(По-английски.) Для меня большая честь снова вернуться в олимпийский Сочи. Хочу поблагодарить Российскую Федерацию и Континентальную хоккейную лигу за организацию этого чемпионата.

(По-русски.) Еще раз огромное спасибо Вам, господин Президент.

(По-английски.) Удачи всем участникам и гостям.

Спасибо.

MIL OSI