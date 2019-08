Олег Мельниченко принял участие в заседании двадцать третьей сессии Законодательного Собрания региона Олег Мельниченко отметил, что депутаты приняли внесение изменения в Закон Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей». Документ разработан в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и предусматривает продление выплаты пособия на третьего и последующих детей, рожденных в период c 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, до достижения ребенком возраста трех лет. Это пособие выплачивается в рамках нацпроекта «Демография» и составляет 9 398 рублей ежемесячно. Парламентарий сообщил, что за 7 месяцев 2019 года указанная мера социальной поддержки в Пензенской области была предоставлена 5 538 многодетным семьям. Выплаты осуществляются на условиях софинансирования из федерального бюджета. «Пособие предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. На реализацию закона за период c 2020 года по 2027 год из бюджета Пензенской области дополнительно будет выделено 393,9 млн рублей», — сказал он. В завершение заседания регионального парламента Олег Мельниченко по поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга вручил Почётную грамоту СФ большой вклад в развитие законодательства Пензенской области и активную общественно-политическую деятельность депутату Законодательного Собрания Пензенской области Федору Тощеву. Благодарность Председателя СФ объявлена директору Института непрерывного образования Геннадию Белорыбкину и заведующему кафедрой «Частное и публичное право» Пензенского госуниверситета Глебу Синцову.

Source: Russia – Council of the Federation