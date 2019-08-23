Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании двадцать третьей сессии Законодательного Собрания региона.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принял участие в заседании двадцать третьей сессии Законодательного Собрания региона.

«Вопросы повышения инвестиционной активности являются главными в экономической политике Пензенской области. Депутаты уже утвердили 20 инвестиционных соглашений. Объем инвестиций в экономику Пензенской области составит более 60 миллиардов рублей, планируется создание 4,5 тысяч дополнительных рабочих мест», — сказал сенатор.

Объем инвестиций в экономику Пензенской области составит более 60 миллиардов рублей

Как отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, ЛидинВалерий КузьмичПредседатель Законодательного Собрания Пензенской области депутатами приняты акты, предусматривающие оптимальный льготный режим на период окупаемости затрат для инвесторов. В частности, предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога, снижение ставок по налогам на прибыль и имущество организаций, содействие в строительстве дорог и газификации объектов.

Олег Мельниченко принял участие в заседании двадцать третьей сессии Законодательного Собрания региона

Олег Мельниченко отметил, что депутаты приняли внесение изменения в Закон Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей». Документ разработан в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и предусматривает продление выплаты пособия на третьего и последующих детей, рожденных в период c 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, до достижения ребенком возраста трех лет. Это пособие выплачивается в рамках нацпроекта «Демография» и составляет 9 398 рублей ежемесячно.

Парламентарий сообщил, что за 7 месяцев 2019 года указанная мера социальной поддержки в Пензенской области была предоставлена 5 538 многодетным семьям. Выплаты осуществляются на условиях софинансирования из федерального бюджета. «Пособие предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. На реализацию закона за период c 2020 года по 2027 год из бюджета Пензенской области дополнительно будет выделено 393,9 млн рублей», — сказал он.

В завершение заседания регионального парламента Олег Мельниченко по поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга вручил Почётную грамоту СФ большой вклад в развитие законодательства Пензенской области и активную общественно-политическую деятельность депутату Законодательного Собрания Пензенской области Федору Тощеву. Благодарность Председателя СФ объявлена директору Института непрерывного образования Геннадию Белорыбкину и заведующему кафедрой «Частное и публичное право» Пензенского госуниверситета Глебу Синцову.

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