Разработана Программа развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на период до 2026 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 августа 2019, 16:50

Сегодня состоялась рабочая поездка Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова в Волгоградскую область.

В г. Волгограде Виктор Зубков и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели совещание по перспективам развития газификации региона.

В мероприятии приняли участие члены Правления, начальники департаментов «Газпрома» Владимир Марков и Вячеслав Михаленко; руководители профильных подразделений компании и организаций Группы «Газпром»; представители органов власти Волгоградской области.

В 2003–2018 годах «Газпром» провел в регионе масштабную работу: построен 171 газопровод общей протяженностью около 2,2 тыс. км, уровень газификации на 1 января 2019 года достиг 87,7% (в среднем по России — 68,6%). В свою очередь Администрация области последовательно ликвидирует отставание в подготовке потребителей к приему газа от уже построенных компанией объектов.

Реализация проектов по газификации будет продолжена. Компания разработала Программу развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на период до 2026 года. Предполагается строительство около 500 км газопроводов к порядка 50 населенным пунктам.

Дальнейшая инвестиционная деятельность «Газпрома» будет зависеть, в том числе, от динамики погашения просроченной задолженности потребителей за поставленный газ. Отмечено, что предпринимаемые региональными властями усилия позволили стабилизировать ситуацию в этой сфере. На совещании были намечены дополнительные меры по укреплению платежной дисциплины. Кроме того, рассмотрены вопросы подготовки регионального газового хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде.

В рамках поездки делегация «Газпрома» посетила тепличное хозяйство Агрокомплекса «Волжский» в Среднеахтубинском районе. Здесь природный газ используется на собственных газопоршневых установках для выработки электрической и тепловой энергии. Применение современных технологий позволило организовать энергоэффективное производство.

«Природный газ имеет огромное значение для роста экономики Волгоградской области. Мы еще раз в этом убедились на примере современного тепличного комбината под Волгоградом. Мы продолжим комплексно заниматься вопросами повышения надежности поставок газа потребителям области. Убежден, совместная, слаженная работа между Администрацией Волгоградской области и Группой „Газпром“ придаст дополнительный стимул социально-экономическому развитию региона», — сказал Виктор Зубков.

Виктор Зубков и Андрей Бочаров возложили цветы к памятнику мирному населению погибшему в дни Сталинградской битвы, а также осмотрели площадку исторического парка «Россия — моя история». Парк создан в г. Волгограде при финансовой поддержке «Газпрома» в 2017 году.

Справка

Между «Газпромом» и Волгоградской областью действуют Соглашение о сотрудничестве, договоры о газификации и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В рамках реализации программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион для ГОУ «Волгоградский лицей», культурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Волгограде. Компания также приняла участие в финансировании строительства универсального спортивного зала в г. Волжском. Ведется строительство новых спортивных площадок.

Управление информации ПАО «Газпром»

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