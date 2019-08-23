Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал утверждение Правительством РФ новой редакции перечня продукции для оказания господдержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия считает, что Распоряжение Правительства Российской Федерации даёт возможность существенно расширить деятельность по заготовке, переработке и реализации продукции на основе пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, которая имеет высокий экспортный потенциал.

Сенатор прокомментировал утверждение Правительством РФ новой редакции перечня продукции для оказания государственной поддержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельхозпродукции.

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«С одной стороны, когда мы говорим о положительном влиянии господдержки на развитие сельского хозяйства в целом, то речь идет, в основном, о повышении глубины перерабоки сельскохозяйственной продукции отечественнными сельхозтоваропроизводителями, что, в свою очередь, даёт возможность увеличения соответствующего экспорта. С другой стороны, в этом процессе есть и некая социальная составляющая – возможность повышения занятости и доходов не только крупных производителей, но также и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции», — сказал парламентарий.

Включение в перечень по господдержке ряда продукции, выработанной из пищевых лесных ресурсов, будет способствовать развитию деятельности по их заготовке и переработке

Алексей Майоров напомнил, что в апреле этого года на проведенном профильным Комитетом СФ заседании «круглого стола» на тему «О совершенствовании норм правового регулирования и выработки механизмов государственной поддержки в сфере заготовки и переработки дикорастущих плодов, ягод и другого дикорастущего сырья» была отмечена необходимость расширения мер господдержки в сфере заготовки и переработки лесных ресурсов и лекарственных растений.

«Включение в соответствующий перечень, согласно которому будут применяться меры господдержки, ряда продукции, выработанной из пищевых лесных ресурсов, будет способствовать развитию деятельности по заготовке дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, берёзового сока, лекарственных растений и производству из них пищевой продукции, что, в свою очередь, должно привести к повышению занятости и доходов населения», — отметил сенатор.

Алексей Майоров также обратил внимание, что перечень, в частности, дополнен такими видами продукции, как переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски. «Принятое решение даст возможность стимулировать также и отечественных рыбопереработчиков, расширит возможности развития агропромышленного комплекса в части увеличения экспорта переработанной продукции рыболовства», — подчеркнул сенатор.

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