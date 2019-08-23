Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное23.08.2019 15:15

Сергей Залётин на форуме «Машук-2019»

Во второй смене Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019», который проходит с 16 по 23 августа 2019 года, при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», принял участие летчик-космонавт, Герой России Сергей Залётин. Роскосмос выступает партнером образовательной программы, проходящего на территории Ставропольского края в городе Пятигорск.

Сергей Залётин рассказал участникам Форума о будущем российской космонавтики, о своих первых ощущениях пребывания в открытом космосе и быте космонавтов на орбитальном комплексе «Мир» и Международной космической станции.

«Плотный рабочий график состоит из теории и практики отработки всех нештатных ситуаций. Каждый космонавт знает несколько языков, в том числе английский, как обязательный на МКС. Летать, приземляться и стартовать мы учимся на тренажёрах при этом каждый космонавт обладает медицинской подготовкой фельдшерского уровня для оказания помощи и обязательную отличную спортивную форму уровня атлета-разрядника. И даже при отличных показателях по физическим и интеллектуальным параметрам, конкуренция среди ребят из отряда космонавтов настолько высока, что вечерами, после работы я часто просиживал за книжками и конспектами. Но главный экзамен всегда принимает сам космос», — отметил космонавт.

Сергей Залётин с самого детства мечтал о небе, наблюдая за полетами истребителей. Первым шагом на выбранном пути для него стала школа, полученные знания в которой позволили успешно поступить Борисоглебское высшее военное авиаучилище лётчиков им. В. П. Чкалова на специальность «лётчик-инженер». Зарекомендовав себя в профессии с лучшей стороны, в 1990 году Сергей Викторович был зачислен в отряд космонавтов.

На вопрос участников форума об отличии систем подготовки в Роскосмосе и NASA Сергей Залётин ответил, что «космос — международная территория, потому МКС и носит такое название. Международная команда — прежде всего, команда, поэтому попеременно космонавты готовятся на российской, американской, европейской и японской территориях».

«Мы живем, по сути, в одних условиях, со схожими целями, что формирует единую ментальность и способствует психологическому комфорту совместного многодневного пребывания в течение полета, а также рождает чувство личной ответственности за каждого участника космической миссии», — отметил Сергей Залётин.

В завершение встречи ребята попросили поделиться секретом успеха в достижении намеченных целей.

«Секрета нет, просто нужно много работать. Например, работаем мы на Земле по 8 часов, а в космосе служим 24 часа в сутки. Также и с мечтой: важно идти к цели, не сворачивая, нужно всегда помнить о ней. Просто жить мечтой», — подытожил гость встречи.

MIL OSI