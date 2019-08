Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ – akredytacje

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP rozpoczyna również proces akredytacyjny. Dziennikarzy zainteresowanych obsługą medialną wizyty prosimy o wypełnienie formularza do 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) do godz. 12.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/onz

Dziennikarzy zainteresowanych obsługą medialną wizyty prosimy o złożenie wniosku akredytacyjnego do 2 września 2019 roku (poniedziałek) do Biura Akredytacji Mediów i Łączności (Media Accreditation and Liaison Unit), e-mail: . Szczegółowe warunki akredytacji wraz z wnioskiem znajdują się na stronie: www.un.org/malu

