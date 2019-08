Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Baltijas ceļa 30. gadadienai veltītajā pasākumā pie Brīvības pieminekļa

Source: President of Latvia in Latvian

[embedded content]

Tautieši!

Draugi!

Baltieši!

I

Baltijas ceļš bija mūsu triju Baltijas tautu valstsgribas manifestācija. Tā bija neiedomājama uzdrīkstēšanās, kas piesaistīja visas pasaules uzmanību.

Baltijas ceļā par brīvību un valstisko neatkarību izgāja visa tauta Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Mēs brīvību nelūdzām kā dāvanu, mēs to ņēmām un bijām pārliecināti par savu taisnību.

II

Visi, kuri bijuši Baltijas ceļā, arī šodien var precīzi norādīt konkrēto vietu, kur stāvēja, un savus likteņa biedrus, ar kuriem kopā pieprasīja labāku nākotni Baltijai.

Es labi atceros, ka toreiz biju šeit – pie Brīvības pieminekļa, kopā ar visiem mūsu Baltijas ceļā. Mēs katrs stāvējām savā posmā, nezinot vēl, vai visa ķēde ir saslēgusies vienotā rokasspiedienā, bet paļaujoties citam uz citu, ka tas noteikti izdosies.

Tikai ar laiku mēs apzinājāmies savu līdzdalību Baltijas ceļā kā vēsturisku un vienreizēju notikumu. Šis vēsturiskais notikums mainīja pasaules kārtību un pasaules karti.

III

Es vēlos aicināt katru saglabāt atmiņas un liecības par Baltijas ceļu, stāstīt bērniem un mazbērniem par mūsu spēku un pārliecību.

Esmu drošs, ka jau šodien jaunā paaudze ar lepnumu apzinās, ka par nākamo paaudžu iespēju īstenot savus sapņus viņu vecāki un vecvecāki bija Baltijas ceļā.

Paldies katram, kurš tolaik izgāja Baltijas ceļā, to organizēja un gādāja par visu nepieciešamo, lai Baltijas ceļš izdotos un izskanētu visā pasaulē.

Paldies mūsu neatkarības kustībām – Rahvarinnei, Latvijas Tautas frontei un Sajūdim – par spēju īstenot Baltijas ceļa ideju un jo īpaši reģionālajām nodaļām, kas gādāja, lai katrā kilometrā no Tallinas līdz Viļņai būtu cilvēki nepārtrauktā rokasspiedienā.

IV

Pirms trīsdesmit gadiem mēs izgājām Baltijas ceļā, un kopā ar Igauniju un Lietuvu mēs atguvām savu neatkarību un brīvību katram iedzīvotājam. Mēs pārkausējām dzelzs priekškaru demokrātiskā un vienotā Eiropā un veidojām drošu un mierīgu nākotni mūsu tautām.

Vēsture turpinās, un nākotni mēs radām kopā. Mūsu kopīgais Baltijas ceļš nekad nebeigsies.

Baltijas ceļš simboliski padara redzamu vēsturisko Igaunijas, Latvijas un Lietuvas likteņkopību. Kopīgā vēsture, kopīgie pārdzīvojumi un sapņi mūs ir satuvinājuši un veidojuši to Baltijas telpu, kurā mēs cits citu tik labi sajūtam un saprotam.

Bet – Baltijas ceļš ir arī mūsu nākotnes zīme.

V

Baltijas ceļš mūs visus kopā iedvesmo veidot mūsu mājas kā modernas un ilgtspējīgas Ziemeļeiropas valstis.

Baltijas ceļš mums vienmēr atgādina, ka mūsu nākotne ir augsti attīstīta, demokrātiska valsts. Baltija ir neatņemama Rietumu pasaules un Eiropas daļa. To mēs prasījām toreiz, un patlaban tas tā ir īstenojies.

Baltijas ceļš mūs aicina domāt tālu un aktīvi iesaistīties ne vien mūsu valsts jautājumu risināšanā, bet arī globālu Eiropas un pasaules jautājumu apzināšanā un risinājumu piedāvāšanā. Mums Baltijā ir vajadzīgā pieredze un radošums, lai pastāvētu uz to, ko mēs uzskatām par pareizu, un lai mēs varētu risināt Eiropas un pasaules izaicinājumus. Vides aizsardzība, modernās tehnoloģijas un citi jautājumi, piemēram, demokrātijas tālākattīstība, ir tikai dažas lietas, par ko mums ir daudz ko teikt un par kurām mums būtu iespēja piedāvāt pasaulei un Eiropai savus priekšlikumus.

Baltijas ceļš mūs iedrošina stiprināt un padziļināt ciešās saites ar mūsu draugiem Baltijā, Eiropā un visā pasaulē ne tikai ekonomikā vai ārpolitikā, bet arī kultūrā, izglītībā un gara bagātībā. Mums kopā jākļūst gan lielākiem garā un zināšanās, gan jāuzņemas vairāk līdzatbildības mūsu valsts tālākattīstībā un uzlabošanā, kā arī Eiropas un pasaules jautājumu risināšanā. Tas ir uzdevums nākamajiem 30 gadiem.

Mēs esam kopā Baltijas ceļā!

Mēs esam mēs paši – brīvi, neatkarīgi un demokrātiski!

Tegyvuoja Baltija!

Elagu Baltimaa!

Lai dzīvo Baltija!

MIL OSI