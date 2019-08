Valsts prezidenta Egila Levita uzruna uz Latvijas–Lietuvas robežas Grenctālē, atzīmējot Baltijas ceļa 30. gadadienu

Source: President of Latvia in Latvian

Godātais kolēģi, prezident Nausēda! Brāļi un māsas lietuvieši! Tautieši!

I

Man ir milzīgs prieks, ka tik nozīmīgā dienā mums ir iespēja tikties un atkal sniegt roku pāri robežai.

Robežas mūs definē, robežas mūs atdala, bet robežas mūs arī vieno. Bet galvenais, ka Baltijas ceļš, kas veicināja un bija sākumpunkts mūsu valstu neatkarības atjaunošanai, parādīja, ka mēs paši nosakām savas valsts robežas. Mēs neprasījām brīvību, mēs to paņēmām.

II

30 gados ir mainījušās mūsu saziņas iespējas. Kur Baltijas ceļa rīkotāji sazinājās telefoniski un ar radio palīdzību, tagad virtuālā pasaule mums paver daudz plašākas iespējas komunicēt. Tomēr digitālās iespējas tikai veicina un papildina mūsu komunikāciju, tās nekādā ziņā neatsver īstu tikšanos, īstu rokas spiedienu, īstu acu skatienu un šo sildošo kopības sajūtu, kādu mēs tagad atkal šeit izjūtam 30 gadus pēc Baltijas ceļa.

III

Es sveicu mūsu Latvijas Tautas frontes organizatorus, Ivaru Godmaņa kungu, deputātus, Veltu Čebotarenokas kundzi, Ilmu Čepānes kundzi un pārējos latviešus, kuri šodien ir šeit kopā ar mūsu brāļiem lietuviešiem, lai atcerētos šo notikumu. Tāpat es pateicos Lietuvas Saeimas kancelejai un Bauskas, Biržu un Pasvales pašvaldībām par šī pasākuma organizēšanu.

IV

30 gados mēs esam ne tikai panākuši neatkarības atjaunošanu, bet arī kļuvuši par Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīm. Tagad mēs esam klāt tur, kur tiek lemta mūsu kopējā nākotne, mūsu kopējā tālākā attīstība. Mums tur ir līdzrunāšana, un mēs kopā ar lietuviešiem, igauņiem un pārējām Eiropas valstīm veidojam mūsu kopējo Eiropas nākotni.

30 gados mainījušies arī mūsu transporta savienojumi. Aviokompānija airBaltic savieno mūsu galvaspilsētas ar daudzām citām galvaspilsētām Eiropā, bet tepat uz zemes mūs vieno kopējs nākotnes projekts RailBaltica, kas mūs savienos gan ar Rietumeiropas tīkliem, gan cerams kādreiz arī ar Somiju.

V

30 gados ir izaugusi jauna paaudze, kas pazīst tikai brīvību. Šī paaudze ir mantojusi Baltijas ceļa dalībnieku drosmi un mērķtiecību, lai kopā veiktu mums nepieciešamās pārmaiņas, lai mūsu valstis kļūtu arvien labākas, arvien spēcīgākas un lai tās kļūtu arvien nozīmīgākas Eiropas kopējā kontekstā. Mēs esam līdzatbildīgi par Eiropas veidošanu, un to mēs ar lielu atbildību kopā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem arī darām, lai Eiropas kopējā politikā būtu salasāms mūsu – lietuviešu, igauņu un latviešu – rokraksts.

VI

30 gados vēstures rats turpinājis griezties un šodien saskaramies ar dažādiem reģionāliem un globāliem izaicinājumiem. Es tagad tos visus neminēšu, taču mēs zinām, ka demokrātija un valsts ir pastāvīgi jāaizstāv un par to ir pastāvīgi jārūpējas. Nepietiek, ka to vienreiz ir izdarījusi paaudze pirms 30 gadiem, mums katru dienu ir jārūpējas par mūsu valsti, par mūsu valsts nākotni. Turoties kopā, Igaunija, Latvija un Lietuva to varēs izdarīt daudz labāk. Mēs esam kopā un mēs būsim kopā, tāpat kā mēs toreiz bijām kopā.

Tegyvuoja Baltija!

Elagu Baltimaa!

Lai dzīvo Baltija!

MIL OSI