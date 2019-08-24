В Иркутской области контролирует восстановление транспортной инфраструктуры, поврежденной наводнением

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Зиминская межрайонная прокуратура Иркутской области в рамках межведомственного взаимодействия продолжает обследование транспортных объектов, подвергшихся наводнению.

В ходе выезда в труднодоступное село Зулумай Зиминского района установлено, что обрушенный пролет моста, соединяющий два берега населенного пункта, восстановлен в планируемые сроки, проезд к жилым домам обеспечен. Своевременно завершены ремонтные работы моста и дорожного полотна в пос. Осиповский.

В настоящее время транспортная доступность всех населенных пунктов Зиминского района обеспечена. Работы по восстановлению отдельных участков улично-дорожной сети, нуждающихся в ремонте, продолжаются.

Межрайонным прокурором дана оценка своевременности проведенного органами местного самоуправления комиссионного осмотра поврежденных участков дорог и мостов. На сегодняшний день региональным министерством строительства, дорожного хозяйства и администрациями муниципальных образований проведены обследования всех объектов транспортной инфраструктуры, составлены дефектные ведомости. Местными властями обеспечена подготовка заявок на выделение субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства дорожного хозяйства на 2019-2024 годы».

Ход данной работы поставлен прокуратурой на особый контроль.

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