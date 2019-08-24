В Иркутской области прокуратура контролирует подготовку образовательных учреждений к новому учебному году

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тайшетский межрайонный прокурор Иркутской области продолжает контролировать обеспечение прав несовершеннолетних на образование, качественное и своевременное восстановление поврежденных водой зданий образовательных учреждений к новому учебному году.

Межрайонной прокуратурой систематически проверяется исполнение законодательства при проведении ремонтно-восстановительных мероприятий, организовано плотное взаимодействие с органами власти, местного самоуправления, контроля и правоохраны. На постоянной основе в прокуратуре на заседаниях межведомственной рабочей группы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера обсуждаются возникающие проблемы и безотлагательно изыскиваются пути их решения.

В итоге совместной работы уполномоченных органов, организаций и прокуратуры своевременно подготовлены к началу нового учебного года Новотрёминская, Зареченская, Шиткинская средние школы, Шиткинский, Старо-Треминский детские сады. Завершены ремонтные работы в Бирюсинской школе, в ближайшее время планируется завершение восстановительных работ в Рождественской школе. В зданиях школ и детских садов в поселках Соляная, Бирюса, Талая Тайшетского района проводится усиление конструкций для дальнейшей эксплуатации учреждений образования.

Своевременность подготовки данных объектов к учебному году находится на контроле органов прокуратуры Иркутской области.

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