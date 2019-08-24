Информация о работе Системы быстрых платежей (24.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о работе Системы быстрых платежей

Банк России информирует, что 23 августа 2019 года в связи с техническими работами на стороне операционного платежного клирингового центра (ОПКЦ) Системы быстрых платежей (СБП) отражение отдельных операций по корреспондентским счетам банков в платежной системе Банка России произошло позднее.

При этом переводы между физическими лицами проходили онлайн в обычном режиме.

В настоящее время взаимодействие ОПКЦ и платежной системы Банка России осуществляется в штатном режиме.

24 августа 2019 года

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