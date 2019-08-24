Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Союз МС-1424.08.2019 09:45

Официальное сообщение

В связи с замечаниями, возникшими при стыковке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14» с Международной космической станции, в Центре управления полетами началось заседание Госкомиссии под председательством Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, на котором рассматривается ситуация и обсуждаются меры по устранению сбоя в системе стыковки.

Транспортный корабль «Союз МС-14» находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.

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