Premier Mateusz Morawiecki: Inwestycje są lokomotywą polskiego wzrostu gospodarczego

Jak zaznaczył szef rządu, firma Drutex, która produkuje m.in. okna i drzwi, to przedsiębiorstwo z wielkim doświadczeniem, eksportujące swoje produkty na cały świat. Gratuluję bardzo wysokiej jakości, którą udało się tutaj wypracować. Jesteście jednym z najlepszych ambasadorów polskiej jakości i gospodarki – podkreślił Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty, premier przytoczył dane GUS za 2018 i 2019 r., które pokazują wzrost inwestycji firm Inwestycje są lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce – zaznaczył. Rosną polskie czempiony, znakomite polskie firmy, wszystkim serdecznie gratuluję – powiedział premier i życzył polskiemu biznesowi i przedsiębiorcom, by podbijali kolejne rynki.

Source: President of Poland in Polish