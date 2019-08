Szef rządu na inauguracji Zjazdu Śląskich Klubów „Gazety Polskiej”

Source: President of Poland in Polish

Zwracając się do uczestników zjazdu szef rządu zaznaczył, że ma zaszczyt spotykać się ze współczesnym rycerstwem Rzeczpospolitej. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, że są ludzie, którzy tak pielęgnują Polskę w sercu – podkreślił. Dziękuję, że razem idziemy drogą ku Polsce silniejszej, sprawiedliwej i wielkiej – po prostu ku Polsce naszych marzeń – dodał.

Nawiązując do Powstań Śląskich premier zaznaczył, że Cud nad Rawą to nie mniej niż Cud nad Wisłą. W inny sposób przyczynił się do istnienia II Rzeczpospolitej. Jak dodał o ile militarnie Cud nad Wisłą był decydujący, o tyle Cud nad Rawą spowodował, że Polska była wtedy taka, jaka mogła być.

Premier podkreślił, że przemysł, który odrodził się w II Rzeczpospolitej, odrodził się dzięki Śląskowi. Bez Śląska nie mogłaby powstać Gdynia, czy Centralny Okręg Przemysłowy – powiedział. Serce przemysłowe biło właśnie tutaj, na Śląsku – dodał.

Powstania śląskie to trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką.

