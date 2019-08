Valsts prezidenta runa Latvijas vienaudžu salidojumā VEF kultūras pilī

Dārgie Latvijas vienaudži, Dārgie klātesošie, Dāmas un kungi! Sirsnīgi sveicu jūs, seniori, trešajā Latvijas vienaudžu salidojumā! Man ir patiess prieks, ka turpināt šo jauko tradīciju, pulcējot kopā sirdsgudrus, viedus un aktīvus seniorus no visas Latvijas. Paldies visiem, kas iesaistās šī sarīkojuma tapšanā, jo tie ir ļoti skaisti svētki, tie ir svētīgi svētki, un mēs svinam kopā ar jums, visa Latvija, mīļie Latvijas vienaudži. Latvijas valstij ir svarīgs katrs cilvēks, un katrs ir vērtība ar saviem nodzīvotajiem un nostrādātajiem gadiem, ar to, kas ir iegūts šajā dzīvē un ko var nodot tālāk mūsu tautai. Mūsu vēsture ir daudz pētīta un analizēta, aprakstīta grāmatās un atspoguļota dokumentālās filmās, tomēr patiesā vēsture dzīvo mūsu cilvēku sirdīs, atmiņās un pieredzes stāstos. Tā ir dzīvā vēsture, kuru varat izstāstīt ikviens no jums. Savā bagātajā mūžā jūs esat pieredzējuši daudz. Jūs piedzimāt un augāt laikā, kad valsts tika dibināta, jūs piedzīvojāt valsts uzplaukumu, jūs arī bijāt liecinieki sarežģītiem vēstures līkločiem un jūs piedalījāties Latvijas valsts atjaunošanā. Jūsu personīgā pieredze, emocijas, piedzīvotais un izjustais ir vērtīgākais vēstures grāmatā, ko sauc par dzīvi. Latvijas liktenis ir bijis skarbs un droši vien arī katra jūsu dzīvē šie likteņkopības notikumi ir atspoguļojušies sāpīgā veidā, bet ne tikai – jums ir bijušas arī skaistas, jaukas, mīļas dienas, un tas viss kopā veido šo mūžu, šo dzīvi, kas ir kopīgi ar Latviju, ar mums visiem. Jūs esat daudz izturējuši, tādēļ ir prieks un gandarījums par paveikto, piedzīvoto un pārdzīvoto. Galvenais – ka Latvija ir atkal brīva, un jūs varat savu pieredzi dot tālāk bērniem, mazbērniem un varbūt pat mazmazbērniem. Ar savu personību, zināšanām, darbiem un lielo dzīves mīlestību jūs iedzīvināt arī šī gada simtgades programmas un pasākuma vadmotīvu “varonība”. Varoņi ir ne tikai mūsu karavīri un brīvības aizstāvji, bet arī mūsu līdzcilvēki – tādi kā jūs – stipri, pašaizliedzīgi un dzīves gudri cilvēki, kuri ir veidojuši Latvijas likteni. Senioriem Latvijā neiet viegli. Mēs joprojām risinām daudzas problēmas, un arī sabiedrībā nav pietiekama solidaritāte un atbalsts vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mums kopīgi jāveido jaunas prasmes, kā neļaut cilvēkiem justies aizmirstiem un nevajadzīgiem. Kā jauno paaudzi mudināt cienīt un rūpēties par sirmgalvjiem un ieklausīties viņu padomos un dzīves gudrībās. Paldies jums, Latvijas vienaudži, par Latvijas labā paveikto! Paldies, ka dalāties savās atmiņās un pieredzē, un esat šodien starp mums! Novēlu jums arī turpmāk stipru veselību, dzīvesprieku un gandarījumu par mūžā paveikto! Lai katru dienu jūs varat pavadīt mīlestībā un saticībā kopā ar jūsu mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem! Paldies svinētājiem par viņu mūžu Latvijai, par izturētajām grūtībām un skaisti nodzīvotiem gadiem! Māris Čaklais ir teicis: “Es esmu bagāts. Man pieder viss, Kas ar mani ir noticis.” Ar jums ir noticis ļoti daudz, un jūs esat ļoti bagāti! Paldies!

Source: President of Latvia in Latvian