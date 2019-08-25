В Иркутской области прокуратура выявила нарушения при определении границ зон затопления и подтопления

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Куйтунского района Иркутской области в связи с последствиями наводнения оценила эффективность реализации администрацией муниципального образования полномочий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Установлено, что органом местного самоуправления своевременно не была начата работа по определению границ зон затопления и подтопления, необходимые предложения об определении их конкретных границ в государственные органы власти не направлялись, соответствующие сведения в государственный кадастр недвижимости не внесены.Тогда как своевременное проведение данной работы способствовало бы предотвращению негативного воздействия вод, минимизации разрушительных последствий наводнения.В целях устранения нарушений федерального законодательства прокурором Куйтунского района приняты меры реагирования. Органом местного самоуправления безотлагательно начата работа по определению границ зон затопления, подтопления. Фактическое исполнение возложенных законом обязанностей находится на контроле прокуратуры.

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