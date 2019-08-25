О стыковках кораблей «Союз»

Source: Russia Federal Space

В соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) 22 августа 2019 года осуществлен испытательный запуск корабля «Союз МС-14» в беспилотном варианте. 24 августа по техническим причинам стыковка корабля с МКС в автоматическом режиме не состоялась. С целью обеспечения условий для его стыковки на 26 августа запланирована перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.

Расчётное время отделения «Союза МС-13» от модуля «Звезда» — 06:34 мск, стыковка к «Поиску» — в 06:59 мск. Продолжительность операции составит около 25 минут. Стыковку проведет в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов с участием бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана. Сегодня, 25 августа, экипаж проводит на борту Международной космической станции тренировки по предстоящей перестыковке и расконсервацию корабля «Союз МС-13».

Данная операция будет проведена с целью освобождения стыковочного узла служебного модуля «Звезда», к которому 27 августа 2019 года в 06:12 мск должен пристыковаться корабль «Союз МС-14».

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