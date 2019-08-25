Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills25.08.2019 15:30

Роскосмос на чемпионате WorldSkills в Казани

Госкорпорация «Роскосмос» выступает партнером Мирового чемпионата WorldSkills, который проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В экспозиционной зоне компетенций будущего FutureSkills размещен специальный выставочный стенд, рассказывающий об основных задачах и перспективных проектах в ракетно-космической отрасли, услугах и сервисах на основе использования результатов космической деятельности.

Кроме того, в рамках чемпионата проходит соревнование по профильной компетенции «Инженерия космических систем», в рамках которого участники создадут элементы и системы космического аппарата. Задача компетенции состоит в том, чтобы молодые участники отработали полный цикл разработки и создания аппарата, способного выполнять задачи дистанционного зондирования Земли.

В ходе соревнований участники сформируют 3D-модель, изготовят и соберут корпус спутника, разработают его служебные системы и подсистемы, соберут функциональную модель и на специальных стендах проведут автономные и функциональные испытания.

С учетом современных тенденций по повышению роли многоспутниковых группировок поддержка и развитие компетенции «Инженерия космических систем» среди детей и молодежи, будущих специалистов ракетно-космической отрасли приобретает все большее значение для Госкорпорации «Роскосмос».

Молодая сотрудница «Красмаш» Кристина Желтова принимает участие в соревновании Мирового чемпионата по компетенции «Программирование для бизнеса», где участвуют представители из 27 стран. Кристина представляет на Чемпионате нашу страну, является лидером национальной сборной. Ранее Кристина заняла 1-е место в Нойбранденбурге (Германия), выиграв европейский международный чемпионат по разработке программного обеспечения имени Альберта Эйнштейна и победив остальных претендентов.

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Справочно:

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.

Учредителями Союза выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ). Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» входит в число проектов платформы «Россия — страна возможностей», созданной указом Президента России. Основная задача платформы — создание системы прозрачных социальных лифтов, самореализация талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидация лучших общественных инициатив.

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