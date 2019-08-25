Экипаж «Союз МС-13» готов к перестыковке

Source: Russia Federal Space

Сегодня, 25 августа 2019 года, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в составе командира Александра Скворцова, бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана провели тренировку по перестыковке. Космонавт и астронавты штатно отработали со специалистами Центра управления полетами (г. Королёв) циклограмму предстоящей операции.

Помимо этого, был проведен тест системы управления движением транспортного корабля — это главная система «Союза», которая отвечает за его расстыковку, автономный полет и стыковку. Также этой ночью международные партнеры по программе Международной космической станции одобрили утвержденный план по перестыковке корабля, которая запланирована на утро 26 августа.

Ее в ручном режиме проведет космонавт Роскосмоса Александр Скворцов. Пилотируемый корабль «Союз МС-13» в 06:34 мск отстыкуется от агрегатного отсека модуля «Звезда» и перейдет к стыковочному узлу на модуле «Поиск». Длительность автономного полета составит около 25 минут.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Роскосмоса с 06:15 мск.

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