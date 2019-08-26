Б. Жамсуев принял участие в мероприятиях в Забайкальском крае, посвященных Дню шахтера и 50-летию города Краснокаменска

Source: Russia – Council of the Federation

Строительство уранового рудника в Краснокаменске будет способствовать динамичному развитию города, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе принял участие в мероприятиях, посвященных Дню шахтера и 50-летию г. Краснокаменска.

Баир Жамсуев принял участие в мероприятиях в Забайкальском крае, посвященных Дню шахтера и 50-летию города Краснокаменска

Сенатор напомнил, что в 2018 г. Совет Федерации рассматривал вопрос, связанный со строительством нового рудника Приаргунского производственного горно-химического объединения ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского».

«Строительство уранового рудника № 6 позволит стабильно обеспечивать стратегическим сырьём атомную отрасль, увеличить сырьевую базу предприятия, открыть новые рабочие места для горожан, динамично развиваться городу Краснокаменску и, конечно же, послужит укреплению обороноспособности России», — отметил Баир Жамсуев.

Строительство уранового рудника № 6 позволит стабильно обеспечивать стратегическим сырьём атомную отрасль

Парламентарий сообщил, что для обеспечения стабильного развития Краснокаменска при непосредственном участии Совета Федерации было принято решение о выделении федерального финансирования для освоения Аргунского и Жерлового месторождений. «К реализации проекта подключены федеральные министерства, депутаты Государственной Думы от Забайкалья, правительство края».

По словам сенатора, в прошлом году ППГХО поступил 1 млрд руб., а в этом году выделено более 1,8 млрд руб. В настоящее время ведется строительство очистных сооружений шахтных вод рудника № 6. Уже сданы подъездная автодорога и подстанция, завершается бурение гидрогеологических скважин, возводятся каркасы стен вспомогательных зданий и сооружений. Очистные сооружения мощностью 1300 кубометров в сутки планируется ввести в эксплуатацию к концу 2019 г.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню шахтера, Баир Жамсуев зачитал приветствие Председателя Совета Федерации краснокаменцам, наградил шахтёров ППГХО благодарственными письмами и памятными наградами. «Краснокаменск — современный и динамично развивающийся город Забайкалья», — подчеркнул сенатор.

Генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев отметил, что развитие предприятия в Краснокаменске будет способствовать дальнейшему обеспечению ядерной и энергетической безопасности России.

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