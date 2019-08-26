Волонтеры ООО «Газпром геологоразведка» навестили пациентов центра «Верхний бор» накануне Дня знаний

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром геологоразведка» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее проведение всего комплекса геологоразведочных работ по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе Российской Федерации, а также доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель деятельности компании — восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром».

ООО «Газпром геологоразведка» осуществляет производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Центральной России, на шельфах Карского, Баренцева, Охотского морей.

В ООО «Газпром геологоразведка» внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001–2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007 применительно к геологоразведочным, геофизическим и геохимическим работам в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Коллектив насчитывает около 1000 человек. Головной офис находится в Тюмени.

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