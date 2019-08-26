Встреча с врио Главы Башкирии Радием Хабировым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Как дела, Радий Фаритович? Сколько Вы уже [в регионе] – 10 месяцев?

Р.Хабиров Хабиров Радий Фаритовичвременно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан : 10 месяцев, Владимир Владимирович.

В.Путин: Уже целиком в материале?

Р.Хабиров: Уже в материале, и хорошее рабочее настроение.

Владимир Владимирович, разрешите доложить вкратце о некоторых итогах.

По базовым показателям в республике мы фиксируем довольно позитивные, на наш взгляд, решения. Если взять индекс промышленного производства – 104,5, очень важно, что строители у нас неплохо работают и вышли на 109 процентов.

У нас в рамках Ваших указов довольно серьезные задачи поставлены, практически к 2024 году на полтора процента, поэтому нам такую динамику нужно увеличивать.

Сельское хозяйство. Предыдущие годы для нас были не самыми удачными, хотя были объективные причины, и засуха и так далее. И мы за первое полугодие вышли на 100 процентов, хотя потенциал, как Вы знаете, у сельского хозяйства республики очень большой, и инвесторы сейчас в принципе приходят.

Что интересно. Индекс промышленного производства растет, и растут сальдированные результаты. У нас количество предприятий, средних и крупных, по разнице прибыли и убытков увеличивается довольно существенно – 144 процента.

Это приводит к тому, что у нас реально и номинально зарплата растет, то есть мы в «белую» выходим, и за первое полугодие 35400 наша зарплата стала.

То, что касается – Владимир Владимирович, Вы обратили внимание – демографии. Это действительно одна из самых сложных для нас задач…

В.Путин: Почему у вас детская смертность выше, чем в целом по стране?

Р.Хабиров: Владимир Владимирович, такое есть. Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины.

Первая история – это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких. Это, конечно, сразу дает результат.

В.Путин: Да. Ситуация изменилась.

Р.Хабиров: Мы для себя приняли решение, абсолютно все четко фиксируем. То есть те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять.

В.Путин: Все-таки обратите на это особое внимание.

Р.Хабиров: Мы это знаем. И Минздрав в принципе довольно жестко с нами в этой части работает.

В.Путин: Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у Вас медицина неплохая.

Р.Хабиров: Медицина неплохая, Владимир Владимирович. Это, скажем так, некий тренд.

В.Путин: Я понимаю, знаю, что мы перешли на другие цифры – это понятно, на другой учет, это другие показатели дает, но они объективные, поэтому надо с этим работать.

Р.Хабиров: Это правда.

Владимир Владимирович, доходы неплохие тоже демонстрируем, все ровно идет в экономике. Самое большое внимание мы сейчас обращаем и чем занимаемся, – мы понимаем, что социальный сектор и социальное самочувствие – это только новое производство, это новые качественные хорошие заработки и рабочие места.

Впервые за три года у нас получилось, это не только моя заслуга…

В.Путин: Но безработица у вас тоже чуть повыше.

Р.Хабиров: Владимир Владимирович, сейчас поменьше.

В.Путин: 4,3?

Р.Хабиров: Да, и мы работаем над этим.

Мы вышли на 113,6 инвестиций в основной капитал. Поэтому здесь у нас и рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства тоже пошел…

В.Путин: В процентах сколько у вас инвестиций в основной капитал?

Р.Хабиров: 113,6.

В.Путин: Очень хорошо.

Р.Хабиров: Это неплохо, да.

В.Путин: Это не неплохо, это хорошо.

Р.Хабиров: У нас в прошлом году было 92, в позапрошлом под 90, а в 2016-м около 102. Это понятно, это накоплено идет, но в то же время мы довольно активны. Для нас сейчас вообще самое главное, конечно, – привлечение инвестиций.

В.Путин: А ВРП сколько?

Р.Хабиров: У нас полтора триллиона.

Мы на самом деле очень много работаем, и, Вы знаете, как получилось, Владимир Владимирович. Наверное, другие регионы уже «насытились», а мы – потихонечку…

У нас даже земля еще есть, которую мы, соответственно, предлагаем сейчас и появились иностранные инвесторы.

Недавно мы очень интересный проект открыли: французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров, чего не было.

Это крупнейшая французская компания. Поэтому к нам интерес сейчас большой, и мы весь инструментарий, который существует, соответственно, реализуем.

В.Путин: Наши ограничительные меры действуют до сих пор?

Р.Хабиров: Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает.

В.Путин: Это не санкции, это ответные меры.

Р.Хабиров: Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить – в феврале Правительство дало еще трем нашим городам статус ТОСЭР [территория опережающего социально-экономического развития].

У нас сейчас пять ТОСЭР, и мы работаем над наполнением резидентов. Обратите внимание, у нас вся география – юг, север, восток – и мы сейчас работаем.

Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона. Нас поддерживает Правительство – в сентябре мы подаем документы.

На следующей странице – это центр республики – город Салават, город Ишимбай, где крупнейшее предприятие «Газпрома» – «Газпром нефтехим Салават».

В.Путин: Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда.

Р.Хабиров: Есть, Владимир Владимирович, и до сих пор.

В.Путин: Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил.

Р.Хабиров: У нас там сильная школа была дзюдо.

В.Путин: Хорошая школа, соревнования проводили хорошие.

Р.Хабиров: Владимир Владимирович, у нас вообще борьба в республике очень развита. И сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике. Будем готовиться к этому событию.

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