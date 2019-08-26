Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о получении взятки бывшим заместителем главы администрации города Зверево Ростовской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Октябрьский районный суд Ростовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Зверево Альбины Порошиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Установлено, что Порошина, являясь заместителем главы администрации города Зверево Ростовской области, в период с сентября 2017 г. по декабрь 2017 г., получила от директора коммерческой организации взятку в размере более 2,6 млн. рублей за заключение муниципальных контрактов на выполнение строительных работ, а также за последующее способствование в беспрепятственной приемке выполненных работ, подписании соответствующих актов об их исполнении и принятии мер по скорейшей оплате.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Порошиной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 2 млн 605 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем.

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