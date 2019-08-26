В Москве к реальному сроку лишения свободы приговорен местный житель, сбивший на пешеходном переходе двух женщин

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 26 августа 2019 года, Савеловский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя столицы Михаила Исаханова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что Исаханов 18 июня 2018 года в нарушении Правил дорожного движения РФ, находясь в состоянии опьянения, управлял технически исправным автомобилем «БМВ 520IA» с шиной, имеющей внешние повреждения, обнажающие корд, при которой эксплуатация автомобиля запрещена. Он двигался по проезжей части ул. Верхняя Масловка в направлении Старого Петровско-Разумовского проезда, с превышением допустимой скорости движения на данном участке дороги.

Приблизившись к д. 21 по ул. Верхняя Масловка, где расположен регулируемый перекресток, в виду нахождения в состоянии опьянения, мужчина неверно оценил дорожную ситуацию, выполнив маневр вправо, в процессе которого автомобиль выехал за пределы проезжей части, на тротуар, где находились две женщины, одна из которых на поздних сроках беременности, и совершил наезд на пешеходов.

В результате наезда беременная женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась, здоровью другой пострадавшей причинен тяжкий вред.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа суд приговорил Исаханова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 3,5 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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