В Новгородской области глава районной администрации оштрафована за несоблюдение закона в сфере закупок

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Холмская межрайонная прокуратура Новгородской области провела проверку исполнения законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Установлено, что администрация Поддорского района Новгородской области в январе и июне 2018 года заключила с индивидуальным предпринимателем 3 контракта на выполнение работ по благоустройству территорий населённых пунктов поселения на сумму более 290 тыс. рублей. При этом работы по каждому из контрактов не превышали 100 тыс. рублей.

Кроме того, все работы по контрактам были идентичны и направлены на достижение единой хозяйственной цели – осуществление благоустройства территории, что фактически образует единую сделку и свидетельствует о «дроблении» контрактов в целях избежания конкурсных процедур определения подрядчика.

По данному факту прокурор в отношении главы района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг).

По результатам его рассмотрения должностное лицо оштрафовано.

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