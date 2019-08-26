В. Полетаев встретился с военнослужащими пограничных войск в Горно-Алтайске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор находится с рабочей поездкой в Республике Алтай.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки в Горно-Алтайск встретился с военнослужащими пограничных войск. Сенатор присутствовал на торжественной церемонии принятия присяги.

Владимир Полетаев в ходе поездки в Горно-Алтайск встретился с военнослужащими пограничных войск

«На пограничниках лежит большая ответственность. Вы обеспечиваете защиту наших границ, пресекаете незаконное проникновение на российскую территорию, несете службу на самых отдаленных заставах», – отметил парламентарий, выступая перед солдатами.

В церемонии также принял участие Герой Советского Союза, первый командир спецподразделения «Альфа» Виталий Бубенин. Вместе с ветераном Владимир Полетаев возложил цветы к Вечному огню.

На встрече с личным составом пограничного управления сенатор рассказал о социально-экономической программе развития Республики Алтай, разработанной с целью ускорения развития региона и поддержки перспективных направлений экономики.

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