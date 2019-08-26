Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в открытии VI Спартакиады пенсионеров России в Уфе.
Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в открытии заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России. Мероприятие состоялось в г. Уфе.
Сенатор, являющийся также председателем Союза пенсионеров России, отметил, что финалу предшествовали отборочные соревнования в российских регионах, которые стартовали 1 марта 2019 г.
Валерий Рязанский принял участие в открытии заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России
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Открытие заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России
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Открытие заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России
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Открытие заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России
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Открытие заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России
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Открытие заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России
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Открытие заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России
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Валерий Рязанский
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Открытие заключительного этапа VI Спартакиады пенсионеров России
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По его словам, на соревнования приехали 700 участников из 76 российских регионов и семи зарубежных стран: Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Финляндии, Франции и Чехии.
Спартакиада пенсионеров России – одно из самых масштабных в Европе спортивных мероприятий для представителей «серебряного» возраста
Валерий Рязанский подчеркнул, что Спартакиада пенсионеров России – одно из самых масштабных в Европе спортивных мероприятий для представителей «серебряного» возраста. Соревнования проводятся с 2014 г. в разных регионах Российской Федерации в целях популяризации физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, а также привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям.
«Главная цель Спартакиады – пропаганда здорового образа жизни, активного долголетия. Такая цель поставлена перед нами в соответствующем национальном проекте, в нем есть раздел «Старшее поколение». Успешное проведение соревнований для пенсионеров — пример реализации нацпроекта на местах», — отметил парламентарий.
При этом основная задача, считает сенатор, — обеспечить массовость занятий физкультурой и спортом. Валерий Рязанский отметил, что Спартакиада набирает все большую популярность. К отборочным соревнованиям подключаются новые регионы, в них принимают участие жители не только крупных городов, но и небольших сельских поселений.
Главная цель Спартакиады – пропаганда здорового образа жизни, активного долголетия
«Через массовость мы приходим к новым показателям здоровья населения. В стране увеличивается продолжительность жизни. Число людей, которым больше 100 лет, уже превысило 20 тысяч», — сказал сенатор.
В программе Спартакиады – легкоатлетический кросс и комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс. В тестовом режиме проходит сдача нормативов ГТО.
В церемонии открытия соревнований приняли участие врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, министр молодежной политики и спорта региона Руслан Хабибов.
Организаторы Спартакиады — Министерство спорта РФ, Правительство Республики Башкортостан и Союз пенсионеров России. Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации, Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда РФ, Россотрудничества и Благотворительного фонда «Качество жизни».
Принято решение провести следующую Спартакиаду пенсионеров России в 2020 г. в Белгородской области.