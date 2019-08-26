В Ульяновской области после принятых прокуратурой мер руководство комбината выплатило работникам 1,2 млн. рублей долга по зарплате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска Ульяновской области провела проверку соблюдения администрациями хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм конституционных прав граждан на вознаграждение за труд. В ходе нее выявлены и пресечены многочисленные нарушения.

Установлено, что руководством общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Комбинат панельного домостроения-1» в ноябре 2018 – июне 2019 гг. не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 32 работников. Данные незаконные действия привели к образованию задолженности в размере более 1,7 млн. рублей.

В связи с этим прокурор Засвияжского района г. Ульяновска направил в суд в защиту прав граждан соответствующие заявления.

Кроме того, в отношении фирмы и ее директора были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, совершенная лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В результате принятых прокуратурой мер администрация ООО «ПСК КПД-1» выплатила работникам во второй декаде августа текущего года 1,2 млн. рублей.

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