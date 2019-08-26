В Уфе стартовала VI Спартакиада пенсионеров России

Source: Russia Ministry of Sport

24 августа в Уфе (Республика Башкортостан) на стадионе «Динамо» состоялось торжественное открытие VI Спартакиады пенсионеров России, которая проводится с целью привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом и укрепления их здоровья.

Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Союз пенсионеров России и Правительство Республики Башкортостан.

«Для нас большая честь принимать в Башкортостане Спартакиаду пенсионеров России, – сказал на церемонии открытия временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. – Мы рады окружить вниманием тех, кто считает, что долголетие должно быть настоящим, здоровым, бодрым, что жить надо не просто долго, но и красиво. Мы очень хотим, чтобы эти дни в Уфе стали для вас запоминающимися, чтобы вам вновь захотелось вернуться в нашу красивую и гостеприимную Республику».

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова поблагодарила организаторов Спартакиады за гостеприимство, пожелала участникам соревнований успехов, спортивного долголетия и передала слова приветствия от Вице-премьера России Ольги Голодец и Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова.

«Мы с вами неслучайно собрались в Уфе, – отметила Марина Томилова. – Башкортостан – самый спортивный регион России. Здесь очень любят спорт. Здесь строят спортивные сооружения. Здесь есть прославленные олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские чемпионы. И здесь очень спортивный руководитель Республики. Да здравствует спорт!».

«Активное долголетие – это всё то, что вы делаете, – подчеркнул председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. – Вы уже победители. Вы победили скуку, дурные привычки. Вы показываете хороший пример молодёжи. С праздником, дорогие пенсионеры!».

В завершение церемонии открытия Марина Томилова вручила золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ветеранам спорта, успешно выполнившим нормативы комплекса.

В VI Спартакиаде пенсионеров России принимают участие свыше 700 человек старшего возраста из 76 субъектов Российской Федерации и семи стран ближнего и дальнего зарубежья.

В программу состязаний включены: настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика (кросс), комбинированная эстафета, стрельба, шахматы и дартс. Кроме того, в рамках Спартакиады запланировано проведение тестирования комплекса ГТО, матча по волейболу среди команд регионов России и Республики Башкортостан и гимнастика для всех.

VI Спартакиада пенсионеров России завершится 27 августа.

В новости использованы информация и фото с официального сайта главы Республики Башкортостан

Пресс-служба Минспорта России

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