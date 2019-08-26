Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации посетила Кишинев.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области посетила Молдавию по приглашению Президента Республики для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Кишинева от фашизма.

Делегация приняла участие в праздничном митинге и концерте в мемориальном комплексе в с. Шерпены, где 75 лет назад велись кровопролитные сражения, имевшие ключевое значение для исхода Ясско-Кишинёвской операции. В ходе визита состоялось возложение цветов к Вечному огню, Стеле молдавских героев и восстановленному памятнику советским солдатам-освободителям в Кишиневе.

Смотрите также

Делегация встретилась с Президентом Республики Молдовы Игорем Додоном. Галина Карелова поблагодарила главу государства за подготовку к празднованию знаковой для народов России и Молдавии даты и напомнила о предстоящей 75-й годовщине Великой Победы.

«Торжественные мероприятия в Молдавии – это дань памяти героическим страницам нашей общей истории, яркий пример признательности нашим отцам и дедам, воинам, кто сумел выстоять и победить фашистских захватчиков на молдавской земле» – подчеркнула Галина Карелова.

Торжественные мероприятия в Молдавии – это дань памяти героическим страницам нашей общей истории

«В России заинтересованы, чтобы Молдова развивалась мирно и стабильно. Российско-молдавские отношения имеют богатую историю. Сегодня у нас появился реальный шанс вернуть их на позитивный путь развития для продолжения взаимовыгодного сотрудничества при обоюдном учете национальных интересов», — подчеркнула Галина Карелова.

Игорь Додон подчеркнул, что в Кишиневе уделяют особое внимание намеченному на сентябрь молдавско-российскому экономическому форуму с участие представителей бизнеса и регионов наших стран. В эти же дни в молдавской столице пройдет заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Делегация Совета Федерации во главе с Галиной Кареловой приняла участие в мероприятиях, посвященных 75 летию Ясско-Кишинёвской операции

На встрече с Председателем Парламента Молдавии Зинаидой Гречаный делегация Совета Федерации выразила удовлетворение начавшимся процессом восстановления межпарламентского диалога. «Мы рады, что полноформатная представительная делегация Парламента Молдовы впервые за долгое время примет участие в осенней сессии МПА СНГ. Видим в этом реальные шаги по налаживанию наших отношений на парламентском уровне» – отметила вице-спикер СФ.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития межпарламентских связей и продвижения совместных проектов в социальной сфере. Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Парламента Ион Чебан и председатель Группы дружбы с Федеральным Собранием Российской Федерации Татьяна Кунецки.

«На встречах с руководством Молдовы мы договорились продвигать совместные подходы по недопущению попыток фальсифицировать историю Великой Победы. Намерены продолжать нашу работу по реализации инициативы Совета Федерации о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всем мире – Всемирным мемориалом Второй мировой войны», – отметила вице-спикер СФ.

В поездке принял участие член комитета Совета Федерации по социальной политике, член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Молдова Виктор Абрамов. АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области

MIL OSI