Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное26.08.2019 16:28

Заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии

Сегодня, 26 августа 2019 года, в Москве под руководством заместителей председателей правительств Российской Федерации Юрия Борисова и Республики Казахстан Жениса Касымбека проведено шестое заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур».

В заседании приняли участие члены Комиссии, а также приглашенные руководители государственных органов Сторон, администрации города Байконура и акимата Кызылординской области, ответственные работники министерств, ведомств и организаций России и Казахстана.

На рассмотрение шестого заседания Комиссии вынесено ряд вопросов, которые условно можно разделить на два блока — вопросы, касающиеся функционирования космодрома Байконур, и вопросы обеспечения жизнедеятельности г. Байконура. Ключевым на сегодняшний день моментом сотрудничества на Байконуре сторонами отмечен проект создания космического ракетного комплекса «Байтерек». Подтверждена обоюдная заинтересованность России и Казахстана в активизации сотрудничества в этом направлении.

Комиссией рассмотрены предложения акимата Кызылординской области о создании свободной экономической зоны «Байконур», целью которых является диверсификация деятельности комплекса «Байконур», привлечение инвестиций и внебюджетных средств на развитие инфраструктуры города, обеспечение социальных гарантий и улучшение условий проживания его жителей.

По результатам работы Комиссии приняты соответствующие решения, поставлены задачи заинтересованным государственным органам Сторон по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества на космодроме Байконур, совершенствованию нормативной правовой базы, социальной инфраструктуры г. Байконура.

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