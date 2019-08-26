Россияне завоевали шесть медалей и пять олимпийских лицензий на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Source: Russia Ministry of Sport

С 21 по 25 августа в Сегеде (Венгрия) прошёл Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, на котором помимо медалей были разыграны первые олимпийские лицензии.

Сборная России выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали, заняв пятое место в общекомандном зачёте. Первенствовали белорусы (6-4-4), вторыми стали немцы (6-4-1), третьими – венгры (5-4-3), четвёртыми – китайцы (4-0-1).

«Золото» в составе российской сборной завоевали Александр Дьяченко и Юрий Постригай в байдарках-двойках на дистанции 200 м и Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев в каноэ-четвёрке на 500 м.

«Серебро» взяли Ксения Курач (каноэ-одиночка, 500 м), Василий Погребан, Алексей Востриков, Олег Синявин и Игорь Калашников (байдарка-четвёрка, 1000 м) и Олеся Ромасенко (каноэ-одиночка, 200 м).

«Бронза» в активе Максима Спесивцева на байдарке-одиночке на 500 м.

Российские спортсмены выиграли пять лицензий на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония): на дистанции 1000 м в байдарках-одиночках и 500 м в байдарках-четвёрках среди мужчин, на дистанции 1000 м в каноэ-двойках у мужчин, в байдарках-четвёрках на дистанции 500 м у женщин, а также в каноэ-двойках на дистанции 200 м у женщин.

Лицензии не являются именными. От каждой страны на Играх-2020 смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три – в каноэ.

Итоги выступления сборной России подвёл президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов: «Всего у нас 12 спортсменов получили лицензии в пяти видах. По правилам Международной федерации каноэ, спортсменов, которые отобрались на Олимпийские игры, можно будет дозаявлять в другие дисциплины. Конечно, всегда хочется больше, но получили то, что получили. Лицензии были приоритетом, но медальные горизонты, конечно, никто не исключает. Ребята всегда борются за высокие места, значит, такая готовность на данный момент».

Фото: Bence Vekassy / ICF

Пресс-служба Минспорта России

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