Сотый родник возрожден газовиками в Оренбургской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 августа 2019, 17:45

23 августа в селе Никольском Сакмарского района Оренбургской области состоялось открытие родника, благоустроенного работниками ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с местными жителями. Это сотый природный источник, возрожденный в рамках экологического проекта предприятия «Живи, родник, живи!».

Родник, названный в честь святой преподобной Анны — матери Девы Марии, существует более 100 лет.

«В селе Никольском часто не хватает воды. Для нас она жизненно необходима. Источник был запущен. Мы загорелись желанием его возродить», — подчеркнул Иерей Сергий Голубев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Никольском.

Совместными усилиями обустроено русло, установлен спуск, мостик, беседка, раздевалка и купель для крещенских купаний. В любое время года температура воды в источнике — плюс 3 градуса.

Акция по обустройству родников реализуется предприятием, начиная с 2013 года. Она помогла решить вопросы с чистой питьевой водой в 60 селах Оренбургской области. В этом году список возрожденных источников пополнят еще 6.

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

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