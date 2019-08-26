Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Союз МС-13#Пилотируемая космонавтика26.08.2019 07:00

«Союз МС-13» успешно перестыковался

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» 26 августа был успешно перестыкован со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.

За несколько часов до этого экипаж в составе космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луки Пармитано и Эндрю Моргана перешёл в корабль и закрыл переходные люки. После проверки герметичности стыка и проведения необходимых подготовительных операций экипаж приготовился к расстыковке.

В 06:35 мск корабль «Союз МС-13» отделился от Международной космической станции и затем отошёл от неё. Совершив облёт станции, в 06:59 мск в штатном режиме причалил к модулю «Поиск». Все операции выполнял его командир, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов с использованием системы ручного управления.

Освободившийся на агрегатном отсеке модуля «Звезда» причал должен занять космический корабль «Союз МС-14», стыковка которого запланирована на 27 августа 2019 года в 06:12 мск. Напомним, его испытательный запуск в беспилотном варианте состоялся 22 августа 2019 года, а стыковка с МКС в автоматическом режиме по техническим причинам не состоялась.

Запись прямой трансляции перестыковки корабля «Союз МС-13»

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