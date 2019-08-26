С. Рябухин: Стратегия развития образования Ульяновской области будет ориентирована на реализацию федеральных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании образовательного форума 2019 года.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие в пленарном заседании ежегодного форума «Образование: код доступа в будущее», Мероприятие прошло в Ульяновском государственном педагогическом университете.

Сергей Рябухин принял участие в пленарном заседании ежегодного форума «Образование: код доступа в будущее»

«В Ульяновской области приоритетом остается реализация федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование». Образование должно превратиться в процесс непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков. Школа должна помогать молодому человеку расширять горизонты возможностей и максимально раскрыть таланты», — сказал сенатор.

По итогам двух последних лет объем финансирования на образование вышел на 3,5 процента ВВП

По словам парламентария, по итогам двух последних лет объем финансирования на образование вышел на 3,5 процента ВВП. Доля государственных расходов на образование в России составляет 10,8 процентов. «Теперь надо сосредоточить все внимание на качестве образовательного процесса. Уровень образования наших граждан — это фактор конкурентности всей нашей экономики. Только хорошо образованные люди могут создавать инновации, обеспечивать технологическое лидерство России в мире».

Сергей Рябухин принял участие в пленарном заседании ежегодного форума «Образование: код доступа в будущее»

В пленарном заседании образовательного форума приняли участие Министр просвещения РФ Ольга Васильева, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, МорозовСергей ИвановичГубернатор Ульяновской области федеральные эксперты, ульяновские педагоги, представители родительской общественности, руководители образовательных учреждений и органов исполнительной власти, депутаты Законодательного Собрания области. В ходе мероприятия глава региона обозначил ключевые задачи по реализации национального проекта «Образование» в предстоящем учебном году. Перед началом заседания гости форума осмотрели выставку инновационных образовательных проектов.

Сергей Рябухин принял участие в пленарном заседании ежегодного форума «Образование: код доступа в будущее»

В состав национального проекта «Образование» входит 10 федеральных проектов, Ульяновская область реализует семь региональных программ. В их числе «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность».

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