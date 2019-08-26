Ю. Воробьев: В Вологодской области состоялся четвертый Всероссийский детский фестиваль «Наследники традиций»

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации принял участие в работе фестиваля.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области в рамках поездки в регион принял участие в работе Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».

Четвертое по счету мероприятие состоялось на базе образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья».

Юрий Воробьев принял участие в работе Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»

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Юрий Воробьев принял участие в работе Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»

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Юрий Воробьев принял участие в работе Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»

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Юрий Воробьев принял участие в работе Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»

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Юрий Воробьев принял участие в работе Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»

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Юрий Воробьев принял участие в работе Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»

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«Без прошлого, без великих традиций наших предков не может быть будущего. Именно поэтому и организован этот всероссийский фестиваль. Он хранит традиции народа через наших детей, через новые поколения, которые будут строить новую Россию», — отметил сенатор.

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Юрий Воробьев посетил выставку конкурсных работ. В творческом состязании приняли участие представители 60 регионов. На отборочном этапе фестиваля около 2 тыс. ребят прислали более 600 конкурсных заявок.

Победителями стали дети из 36 российских регионов, а также их педагоги-наставники

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» были представлены изделия из глины, бересты и соломки, вышивка и лоскутное шитье, роспись по дереву, ткани и металлу, ковка и резьба. Среди других номинаций конкурса — «Фольклор», «Народный костюм», «Традиционное судостроение», «Образовательный бренд территории».

Победителями стали дети из 36 российских регионов, а также их педагоги-наставники. Состоялись мастер-классы «Ремесла Вологодчины», научно-практическая конференция по вопросам дополнительного образования, юбилейные «Клюевские чтения», «круглый стол» по развитию туризма. Выступили фольклорные хоровые и танцевальные коллективы.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев, директор «Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий», заместитель председателя жюри Оксана Гончарова, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Игорь Михеев.

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