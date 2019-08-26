27 августа Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия чемпионата «Ворлдскиллс»

Source: President of Russia – Kremlin

27 августа Президент примет участие в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс», прошедшего в Казани с 22 по 26 августа.

Помимо выступления перед участниками международных соревнований Владимир Путин встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом «Ворлдскиллс Интернэшнл» Саймоном Бартли.

Официально Российская Федерация вступила в «Ворлдскиллс» в 2012 году и стала 60-й по счёту страной – участницей международного движения (сейчас в него входят 80 государств).

Сегодня союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» охватывает все регионы, 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний, таких как «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», «Роснефть», «Россети», «Евраз», «Сибур», «РЖД» и т. д.

Право на проведение всемирного чемпионата россияне выиграли в 2015 году в ходе таких же соревнований в Сан-Паулу (Бразилия), опередив Париж и Шарлеруа; чемпионат проводится один раз в два года.

MIL OSI