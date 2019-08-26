27 августа состоится встреча Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Source: President of Russia – Kremlin

27 августа в Жуковском состоится встреча Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом Эрдоган Реджеп ТайипПрезидент Турецкой Республики , который будет находиться в России с кратким рабочим визитом и посетит 14-й Международный авиакосмический салон «МАКС-2019».

В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня.

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