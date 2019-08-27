Антон Инюцын с рабочим визитом посетил Ханты-Мансийский автономный округ – Югру

Source: Russia Ministry of Energy

Ханты-Мансийск, 27 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын выступил с докладом на совещании по вопросу стимулирования внедрения третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов в действующей системе налогообложения в Российской Федерации. В заседании также приняли участие Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Антон Инюцын рассказал о мерах по стимулированию добычи нефти и отметил, что в настоящее время в Российской Федерации действует разветвленный и доказавший свою эффективность комплекс мер, направленный на стимулирование добычи нефти. Замминистра напомнил, что с 1 января 2019 года на пилотных проектах реализуется новый режим налогообложения в нефтяной отрасли, основанный на налоге на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

«Новая система призвана учитывать экономические показатели разработки месторождений, что позволит более гибко и эффективно осуществлять налогообложение отрасли, а также обеспечит достаточно эффективные условия для нефтедобывающих компаний для поддержания инвестиционной активности в отрасли», – добавил он.

Также по итогам заседания Антон Инюцын сообщил, что в ходе мероприятия в том числе были обсуждены вопросы поддержки инвестиционной привлекательности проектов нефтяных компаний, включая проект «Бажен».

«Бажен обладает колоссальными запасами. Наша задача теперь – настроить налоговую систему так, чтобы это было привлекательно для самих компаний и в ближайшие годы мы смогли бы поддерживать уровень добычи нефти за счет таких месторождений», – подчеркнул он.

Кроме этого, в рамках поездки в Ханты-Мансийский автономный округ Антон Инюцын принял участие в торжественной церемонии открытия мемориала «Аллея звезд нефтяной Югры», которая прошла на территории Музея геологии, нефти и газа.

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