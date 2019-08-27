Встреча с Губернатором Пермского края

Source: Russia Federal Space

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел рабочую встречу с Губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

В ходе рабочей встречи руководители обсудили вопросы реализации плана мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Пермским краем, подписанного в 2015 году.

Напомним, соглашение предусматривает совместные действия Госкорпорации и администрации края по развитию в этом регионе инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы финансово-хозяйственного состояния организаций Госкорпорации «Роскосмос», расположенных на территории Пермского края (Протон-ПМ и НПО «Искра»), а также перспективы их развития и обеспечения заказами на продукцию гражданского назначения.

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