Встреча с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли

Source: President of Russia – Kremlin

На встрече также присутствовали вице-президент WorldSkills International по стратегическим вопросам Йос де Гой и исполнительный директор организации Дэвид Хоуи.

Российскую делегацию представили Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, Министр просвещения Ольга Васильева, президент Татарстана Рустам Минниханов, спецпредставитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, гендиректор союза «Молодые профессионалы «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.

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В.Путин: Уважаемый господин Бартли! Уважаемые коллеги, господа!

Позвольте мне ещё раз Вас поприветствовать. Хочу ещё раз Вас поблагодарить за доверие, которое вы оказали в организации этого крупного и очень полезного, нужного мероприятия. Надеюсь, Вам понравилось. Знаю, что Казань, Татарстан, и все мы на уровне Правительства Российской Федерации делали всё, что от нас зависит, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне.

Хочу Вас поблагодарить, уважаемый господин Бартли, за поддержку, которую Вы нам оказывали.

У нас 63 страны, 66 компетенций. Спасибо Вам большое за оценку, которую Вы дали выступлению нашей команды.

Хочу Вас со своей стороны поблагодарить за всё, что вы сделали для WorldSkills International. Нам будет приятно работать с Вашим преемником, мы будем готовиться к европейскому чемпионату в Санкт-Петербурге в 2022 году. Будем стараться так же, как мы делали это здесь, в Казани. Не знаю ничего более важного, интересного, особенно для молодых людей, чем организация соревнований подобного рода.

Мы в России стараемся перестроить нашу систему профессиональной подготовки именно таким образом, чтобы она отвечала требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. И конечно, организация мероприятий подобного рода очень нам всем помогает.

Спасибо большое.

С.Бартли (как переведено): Господин Президент, позвольте поблагодарить Вас за Ваши теплые слова.

Но в ответ я бы хотел сказать, что именно Ваше видение, Ваша идея организовать «Ворлдскиллс» в России, провести в Татарстане, в Казани, очень помогла нам. Вы, а также все участники Вашей команды воплотили в жизнь Ваши обещания о создании в России «Ворлдскиллс» – международных профессионалов, и это также будет очень полезно.

С того момента, как мы с Вами в последний раз встречались в Кремле более пяти лет назад, мы с моими коллегами из «Ворлдскиллс», а также с коллегами из государств-членов с удивлением наблюдали за тем, как росли, увеличивались квалификации и опыт ваших участников от всех 85 субъектов Федерации. И после того, как завершится это успешное мероприятие в Казани, мы продолжим наблюдать за тем, как будет использоваться наследие «Ворлдскиллс» в России.

Мы создали такие проекты, как компетенции будущего, а также юношеское, юниорское движение «Ворлдскиллс», и мы уверены, что все это будет способствовать достижению цели «Ворлдскиллс».

И в заключение я бы хотел полностью выразить свою поддержку Вашим словам в том, что для молодых людей не только в России, но и по всему миру не может быть ничего более важного, чем следование своей карьере, которая должна быть интересной, в устойчивом мире, основанном на порядке.

В.Путин: Чего Вы ожидали бы от нас в Петербурге в 2022 году?

Йос де Гой (как переведено): Прежде всего я бы хотел с радостью принять Ваше предложение о налаживании партнёрства. Я полагаю, что Россия на своем примере продемонстрировала, что участие в проекте «Ворлдскиллс» помогает наращивать, совершенствовать навыки, и я вижу, что в России использована эта возможность по совершенствованию навыков.

Кроме того, с новыми инструментами, которые были созданы Россией, как Казанская декларация «Ворлдскиллс», а также юниорское движение «Ворлдскиллс», Россия продемонстрировала, что можно к этому движению добавлять и новые проекты, новые черты, и все это будет востребовано не только на национальном, но и международном уровне.

«Делай мир лучше силой своего мастерства» – я полагаю, что Россия смогла вывести этот девиз на новый уровень, и мы будем очень рады, вместе с нашими коллегами из России, а также со всего мира участвовать в достижении этой цели. Спасибо. Буду с нетерпением ждать продолжения нашего партнерства.

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