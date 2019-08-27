В Карелии начальник отдела лесозаготовительного предприятия приговорен к реальному лишению свободы за незаконную рубку лесных насаждений на сумму более 9 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Костомукшский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела лесозаготовительного предприятия. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что в обязанности начальника отдела общества с ограниченной ответственностью входили организация и проведение лесозаготовки.

В период с августа 2017 г. по март 2018 г. подсудимый, не имея необходимых разрешительных документов, отдал распоряжение руководителю подрядной организации об осуществлении сплошной рубки лесных насаждений хвойных пород объемом свыше 739 кубических метров на площади 4,2 гектара.

В результате незаконной порубки Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права сроком на 2 года занимать должности, имеющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных, муниципальных органах, а также коммерческих организациях, связанные с осуществлением лесного надзора и разработкой лесных ресурсов.

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